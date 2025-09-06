Los talleres clandestinos de Los Tarahales: residuos peligrosos, coches robados y una vieja historia que se repite

Desde fuera, parecía solo una parcela más del barrio capitalino de Los Tarahales. Una verja cerrada, sin carteles, sin rótulos, sin nada que llamara la atención… salvo por la actividad inusual de entrada y salida constante de vehículos. Demasiados, y demasiado seguido.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Grupo de Protección Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), decidió actuar. Lo que descubrieron tras días de vigilancia, y gracias al apoyo de drones, fue una red bien organizada de talleres clandestinos, operando sin permisos, al margen de toda normativa, y con un grave impacto medioambiental.

El operativo permitió desenmascarar al menos tres talleres ilegales funcionando dentro del mismo recinto, sin licencia, sin control sanitario ni industrial, y utilizando productos químicos sin medidas de seguridad.

Los agentes encontraron residuos peligrosos: aceites, disolventes, baterías usadas, filtros contaminados... todos almacenados sin control, en condiciones que podrían haber causado explosiones, incendios o contaminación del suelo. Material altamente inflamable y corrosivo acumulado en un entorno urbano sin las más mínimas precauciones.

Imagen del operativo policial / La Provincia

Más de 100 coches y una sorpresa desagradable

Entre las decenas de vehículos almacenados en el recinto —más de un centenar, según la Policía—, uno de ellos figuraba como vehículo sustraído. Fue retirado inmediatamente y devuelto a su legítimo propietario.

¿El resto? Muchos de ellos en proceso de reparación, desmontaje o almacenaje, lo que hace sospechar que, además de la ilegalidad de los talleres, pudiera haber otras actividades relacionadas con el mercado negro de piezas.

Este no es un caso aislado. En 2022, en exactamente el mismo recinto, ya se había ejecutado una operación policial similar. Entonces, la UMEC destapó nueve talleres clandestinos que operaban bajo el mismo modus operandi. A pesar de aquella actuación, la parcela ha vuelto a ser reutilizada para fines industriales prohibidos.

El dueño del solar, por tanto, no solo ha permitido esta reincidencia, sino que ahora también ha sido denunciado por destinar su propiedad a un uso incompatible con la normativa urbanística vigente, que prohíbe expresamente actividades industriales en esa zona.

Imagen del operativo policial / La Provincia

Las denuncias formuladas no son solo una advertencia. La ley es clara: más de 100.000 euros de sanción por cada infracción, además del cese inmediato de la actividad y la obligación de retirar y gestionar adecuadamente los residuos peligrosos.

Las infracciones incluyen:

Ejercer una actividad industrial sin autorización .

. No cumplir la normativa de actividades clasificadas .

. Gestionar residuos sin licencia ni control técnico.

El despliegue policial no fue improvisado. Participaron varias unidades de la UMEC, como responsable de la investigación ambiental, la GOIA-UE, grupo de intervención de alta disponibilidad, la Unidad Territorial Zona Ciudad, Unidad de Tráfico y UNIDRON, de la Policía Local de Telde, con drones de reconocimiento.