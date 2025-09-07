Buscan a un hombre desaparecido en Gran Canaria

Las autoridades han activado la búsqueda de Ángel F.P, que fue visto por última vez el pasado 3 de septiembre en el municipio grancanario de Telde.

De 42 años de edad, mide 1,91 metros de altura. Es de complexión fuerte, tiene el pelo canoso, los ojos de color verde. Vestía un pantalón caqui y sudadera negra.

Para facilitar la colaboración ciudadana SOS Desaparecidos y la Delegación de Gobierno en Canarias han dispuesto, respectivamente, ambos números de teléfono: 868286726 | 609486305.