Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a un hombre desaparecido en Gran Canaria

Fue visto por última vez el pasado 3 de septiembre

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

La Provincia

La Provincia

Telde

Las autoridades han activado la búsqueda de Ángel F.P, que fue visto por última vez el pasado 3 de septiembre en el municipio grancanario de Telde.

De 42 años de edad, mide 1,91 metros de altura. Es de complexión fuerte, tiene el pelo canoso, los ojos de color verde. Vestía un pantalón caqui y sudadera negra.

Noticias relacionadas y más

Para facilitar la colaboración ciudadana SOS Desaparecidos y la Delegación de Gobierno en Canarias han dispuesto, respectivamente, ambos números de teléfono: 868286726 | 609486305.

El desaparecido Ángel F.P

El desaparecido Ángel F.P / La Provincia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents