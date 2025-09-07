Un coche pierde el control e impacta contra la fachada de un edificio en Telde
Una maniobra fallida termina con un coche estrellado contra un comercio de Telde, generando alarma entre los vecinos
Alrededor de las 10:00 horas, un vehículo de color rojo perdió el control en plena maniobra de aparcamiento y terminó impactando frontalmente contra la fachada del Mercadito del Calero, un conocido establecimiento del barrio. El siniestro, ocurrido en el tramo de la carretera general (102) que recibe el nombre de José Barrera Segura, dejó importantes daños materiales tanto en el coche como en la estructura del local, según ha informado Telde Actualidad.
El impacto del coche contra el comercio generó una hendidura visible en una de las rejillas de ventilación del establecimiento, además de otros desperfectos en la pared frontal. El vehículo, por su parte, sufrió daños de consideración en la parte delantera.
Aunque el accidente supuso la invasión parcial de la acera, no se registraron heridos, según las primeras informaciones. Esto evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves, especialmente teniendo en cuenta que en ese momento había transeúntes y clientes cerca del lugar.
Alarma vecinal y rápida recuperación de la normalidad
Los vecinos que presenciaron el suceso se mostraron sorprendidos por la violencia del impacto, que fue claramente audible en varias calles aledañas. Algunos de ellos se acercaron rápidamente al lugar, alertados por el ruido y preocupados por posibles víctimas.
Pese al susto inicial, la zona recuperó la normalidad en poco tiempo, una vez que se confirmó la ausencia de heridos y se retiró el vehículo implicado.
