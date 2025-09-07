Discusión y empujones en una guagua en Canarias

En las últimas semanas, el transporte público de Tenerife ha sido escenario de varios incidentes preocupantes que han despertado el malestar ciudadano y han reabierto el debate sobre la seguridad en las guaguas. Dos altercados distintos, ocurridos en diferentes municipios del sur de la isla, han puesto el foco en los problemas de convivencia, el incumplimiento de normas y la necesidad de reforzar la vigilancia.

El más reciente de estos episodios tuvo lugar el pasado viernes, 5 de septiembre, en la localidad de Los Cristianos, en el municipio de Arona. En un vídeo difundido por el perfil ciudadano Tenerife Quejas Vecinales, se puede observar cómo dos mujeres intentan acceder a una guagua sin respetar el turno de entrada establecido por Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa).

El incidente ocurrió en la línea 112, que conecta Santa Cruz de Tenerife con el núcleo turístico de Los Cristianos, una de las rutas con mayor afluencia de pasajeros. Las imágenes muestran una tensa discusión en las escaleras del vehículo, donde las jóvenes se enfrentan verbalmente a otros usuarios, llegando incluso a producirse un forcejeo físico con uno de ellos.

La reacción de los pasajeros no se hizo esperar. Muchos reprocharon la actitud de las dos mujeres, visiblemente alteradas, por saltarse las normas de acceso y alterar la tranquilidad del viaje. La situación generó momentos de incomodidad y tensión, que afortunadamente no fueron a más gracias a la intervención de otros usuarios.

Agresión a un conductor en Candelaria

Este altercado se suma a otro todavía más grave registrado días antes, el pasado sábado 23 de agosto, en el municipio de Candelaria, en plena Plaza de Teror. En este caso, un pasajero agredió físicamente al conductor de una guagua de Titsa tras negarse a abandonar el vehículo.

La Provincia

Según la página de Facebook Los Jardineros, el incidente comenzó cuando el chófer pidió al individuo que bajara de la guagua debido a su comportamiento agresivo: había insultado y empujado previamente a varios pasajeros. La negativa del hombre, sumada a una actitud cada vez más violenta, desembocó en una agresión directa al conductor y en el robo de su chapa de identificación.