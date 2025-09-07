Grave accidente en la costa de Arinaga: un hombre sufre una caída en zona rocosa

En la tarde del domingo, 7 de septiembre de 2025, un varón de 50 años sufrió una grave caída en una zona rocosa de la costa de Arinaga, situada en el municipio de Agüimes, al sureste de Gran Canaria. El suceso, registrado a las 12:34 horas en la Calle Mero, movilizó un amplio despliegue de recursos de emergencia coordinados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir la alerta, en la que se indicaba que un hombre había resultado herido tras precipitarse desde una zona elevada a las rocas del litoral, el 112 activó de inmediato todos los recursos necesarios para la atención y rescate del afectado.

Hasta el lugar se desplazaron unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), incluyendo una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Salvamento en Playas, Guardia Civil y Policía Local.

El rescate: una operación conjunta y coordinada

El rescate no estuvo exento de complejidad debido a la ubicación del herido en una zona de difícil acceso. Los bomberos del Consorcio de Emergencias, en colaboración con el personal del servicio de socorrismo local, consiguieron acceder hasta el hombre y realizar la extracción con las debidas medidas de seguridad.

Una vez rescatado, fue atendido in situ por el personal sanitario del SUC. El hombre presentaba varios traumatismos de carácter grave como consecuencia del impacto sufrido al caer sobre las rocas. Tras ser estabilizado, fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, centro de referencia para casos de alta complejidad en la isla.