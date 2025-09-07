Grave accidente entre un quad y un coche en Adeje deja dos mujeres heridas

Dos mujeres resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras un violento accidente de tráfico entre un quad y un turismo ocurrido en la tarde del sábado 6 de septiembre en la TF-21, a la altura del punto kilométrico 54, en el municipio de Adeje (Tenerife).

El siniestro se produjo a las 20:21 horas y fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. Según el aviso recibido, el impacto entre ambos vehículos dejó a dos personas heridas en el lugar de los hechos.

Intervención de los servicios de emergencia

Ante la alerta, el CECOES activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias. Se desplazaron al lugar varias unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), incluyendo una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. También intervino la Guardia Civil, encargada de las diligencias correspondientes.

A su llegada, el personal sanitario realizó una primera valoración del estado de las víctimas. Una de las mujeres, cuya identidad no ha sido revelada, presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, a bordo de una ambulancia medicalizada.

La segunda afectada, también una mujer, sufrió un traumatismo en el hombro de carácter moderado. En su caso, fue atendida y evacuada en una ambulancia de soporte vital básico hacia Hospiten Sur, centro sanitario privado situado en el sur de la isla.