Un niño de seis años sufre un atropello en Arrecife
El menor sufrió un traumatismo facial de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa
La noche del sábado 6 de septiembre se vio alterada en Arrecife, capital de Lanzarote, tras un atropello que dejó herido a un menor de apenas seis años. El suceso tuvo lugar alrededor de las 22:20 horas en la Calle La Seguidilla, en el entorno urbano del municipio.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de alerta en ese momento, informando sobre un atropello en la mencionada vía. Inmediatamente se activaron los servicios de emergencia pertinentes.
Asistencia inmediata del SUC y traslado hospitalario
Hasta el lugar del incidente se desplazaron recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), incluyendo una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. También se personaron efectivos de la Policía Local de Arrecife para asegurar la zona y encargarse del atestado correspondiente.
A la llegada del personal sanitario, se procedió a la valoración del menor, que presentaba un traumatismo facial de carácter moderado. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, centro de referencia de la isla.
