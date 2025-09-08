Encuentran el cadáver de la mujer desaparecida hace cuatro días en Tenerife

El cadáver de la mujer que permanecía desaparecida en el sur de Tenerife fue localizado a mediodía de este domingo.

El cuerpo sin vida de la ciudadana, de origen uruguayo, fue localizado a escasa distancia de su vivienda, en el municipio de Arona.

Según los datos que han trascendido, el cuerpo fue hallado por un familiar de la persona desaparecida en la parte alta de Cabo Blanco, hacia Valle San Lorenzo y La Florida

El cadáver apareció a las 13:00 horas. Y, de forma inmediata, hasta el enclave acudieron agentes de la Guardia Civil y un médico forense del Instituto de Medicina Legal.

Cabe recordar la desaparición de la mencionada mujer, de 75 años y que residía en la zona de Morro de los Gatos (Cabo Blanco), fue detectada durante la tarde del pasado miércoles.

A las 21:00 horas de ese día se activó a policías locales de Arona y guardias civiles, que buscaron a dicha persona hasta pasadas las dos de la madrugada.

Horas más tarde, el operativo para localizar a la mujer se reactivó con más recursos, como drones, el helicóptero del Instituto Armado o el grupo Cinológico del cuerpo de seguridad, entre otros. También intervino la Unidad de Drones de la Policía Local de Arona.