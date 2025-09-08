Grave accidente de moto en Teguise

Un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter grave tras un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes, 8 de septiembre, en el municipio de Teguise, en Lanzarote. El siniestro se produjo poco antes del mediodía, concretamente a las 11:51 horas, en la Avenida Guanarteme, y en él se vieron implicados un turismo y una motocicleta.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la colisión entre ambos vehículos. Según la comunicación inicial, el motorista se encontraba en el suelo y precisaba asistencia sanitaria urgente.

Tras recibir el aviso, el CECOES 112 activó de inmediato los recursos necesarios. Al lugar se desplazaron dos unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC): una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de efectivos de la Guardia Civil, encargados de asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones.

El personal sanitario atendió al herido en el lugar de los hechos. Según la valoración inicial del SUC, el hombre presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que, tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, centro de referencia en la isla para la atención de urgencias y traumatología.

La Guardia Civil se encarga del atestado

La Guardia Civil de Tráfico tomó declaración a testigos y realizó el atestado correspondiente, que permitirá esclarecer las causas del accidente. En este tipo de siniestros, se investigan posibles factores como el exceso de velocidad, la invasión de carril, fallos mecánicos o la distracción de los conductores.

Por el momento, no se ha informado de la identidad del herido ni de su evolución posterior, aunque su estado fue calificado como grave en el momento de su evacuación.