Grave accidente de moto en Teguise
El siniestro, ocurrido en la Avenida Guanarteme, movilizó a múltiples servicios de emergencia tras la colisión entre un turismo y una motocicleta
Un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter grave tras un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes, 8 de septiembre, en el municipio de Teguise, en Lanzarote. El siniestro se produjo poco antes del mediodía, concretamente a las 11:51 horas, en la Avenida Guanarteme, y en él se vieron implicados un turismo y una motocicleta.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la colisión entre ambos vehículos. Según la comunicación inicial, el motorista se encontraba en el suelo y precisaba asistencia sanitaria urgente.
Tras recibir el aviso, el CECOES 112 activó de inmediato los recursos necesarios. Al lugar se desplazaron dos unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC): una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de efectivos de la Guardia Civil, encargados de asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones.
El personal sanitario atendió al herido en el lugar de los hechos. Según la valoración inicial del SUC, el hombre presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que, tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, centro de referencia en la isla para la atención de urgencias y traumatología.
La Guardia Civil se encarga del atestado
La Guardia Civil de Tráfico tomó declaración a testigos y realizó el atestado correspondiente, que permitirá esclarecer las causas del accidente. En este tipo de siniestros, se investigan posibles factores como el exceso de velocidad, la invasión de carril, fallos mecánicos o la distracción de los conductores.
Por el momento, no se ha informado de la identidad del herido ni de su evolución posterior, aunque su estado fue calificado como grave en el momento de su evacuación.
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Peregrinos a Teror: un matrimonio protagoniza un dramón Global por un enredo de guaguas
- Discusión y empujones en una guagua en Canarias
- El gran eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025: cómo y dónde ver la próxima Luna de Sangre
- La Despensa de Diderot: un refugio de cocina canaria en una antigua tienda de aceite y vinagre
- Los talleres clandestinos de Los Tarahales: residuos peligrosos, coches robados y una vieja historia que se repite
- ¿Sabías que esta planta no es de Canarias? El biólogo botánico Guillermo Sicilia-Pasos desmonta un mito turístico