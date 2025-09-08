Una guagua se empotra contra un muro en San Bartolomé

Una guagua protagonizó un accidente la noche del pasado sábado en el municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, al colisionar contra un muro en la calle Timbayba. El impacto, que se produjo alrededor de las 22:07 horas, provocó la rotura parcial de la estructura, generando una situación de riesgo que requirió la intervención urgente de los servicios de emergencia insulares.

Según la información facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, fue la Policía Local quien alertó inicialmente de los hechos, activando el protocolo de emergencias y movilizando a los bomberos, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar del siniestro.

Intervención de los bomberos para garantizar la seguridad en la vía pública

Una vez en la zona del accidente, los efectivos del parque de bomberos constataron que la colisión había ocasionado daños significativos en el muro, desprendiendo fragmentos que podrían suponer un peligro para los viandantes. Por ello, procedieron a retirar los escombros y depositarlos en un lugar seguro, lejos del tránsito peatonal.

Además de la limpieza, los bomberos se encargaron de balizar y asegurar la zona, una actuación fundamental para evitar nuevos incidentes, sobre todo teniendo en cuenta que la calle Timbayba es una vía de paso habitual para vecinos y vehículos.

Una vez finalizadas las tareas de aseguramiento, y sin que se reportaran heridos o complicaciones adicionales, los servicios de emergencia dieron por concluida la intervención y regresaron a su base.