Localizado sin vida un pescador desaparecido en El Hierro

Un hombre de 51 años que había salido a pescar en la mañana del domingo 7 de septiembre fue hallado sin vida en la zona del Charco Manso, en el municipio de Valverde, en la isla de El Hierro. El trágico hallazgo se produjo sobre las 22:05 horas, tras un intenso operativo de búsqueda coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta fue recibida por el 112 cuando los allegados del pescador, preocupados por su prolongada ausencia, informaron que había salido temprano a pescar y no había regresado. Ante esta situación, el CECOES activó un dispositivo de búsqueda compuesto por numerosos cuerpos de emergencia:

Salvamento Marítimo, que movilizó un helicóptero de rescate HELIMER y una embarcación

El Grupo de Intervención del Cabildo de El Hierro, que desplegó una unidad de drones

Guardia Civil

Servicio de Medio Ambiente

Policía Portuaria

AEA (Asociación de Emergencias y Rescate)

Ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

El cuerpo fue recuperado por Salvamento Marítimo

Tras varias horas de rastreo por mar, aire y tierra, el cuerpo sin vida del pescador fue localizado por el operativo en las inmediaciones del Charco Manso, una zona de litoral conocida por su belleza natural pero también por sus condiciones a veces peligrosas para la pesca recreativa.

La embarcación de Salvamento Marítimo recuperó el cuerpo del afectado y lo trasladó hasta el muelle de La Estaca, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.