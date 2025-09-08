Una mujer de 48 años resulta herida tras ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife
La víctima sufrió un traumatismo moderado en una pierna y fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria; el atropello ocurrió en el Pasaje Santa Teresa de Ávila
Una mujer de 48 años fue atropellada la noche del domingo 7 de septiembre en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el Pasaje Santa Teresa de Ávila, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente ocurrió en torno a las 21:50 horas, momento en el que el 112 recibió una llamada de alerta informando sobre el suceso. De inmediato, el centro activó los recursos de emergencia necesarios, movilizando una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y una patrulla de la Policía Local.
Según la información facilitada, un médico que se encontraba casualmente en la zona del incidente prestó los primeros auxilios a la víctima hasta la llegada del equipo sanitario del SUC. Posteriormente, los profesionales del Servicio de Urgencias Canario procedieron a evaluar el estado de la mujer, quien presentaba un traumatismo en la extremidad inferior de carácter moderado.
Tras la primera asistencia en el lugar del siniestro, la afectada fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en la capital tinerfeña, para recibir atención médica especializada.
La Policía Local instruyó las diligencias
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se hizo cargo de la situación en el ámbito legal, instruyendo las diligencias correspondientes para esclarecer los detalles del suceso. Hasta el momento, no se han facilitado más datos sobre las circunstancias exactas del atropello, ni sobre la identidad de la persona responsable del vehículo implicado.
