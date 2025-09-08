Pelea de madrugada en Tenerife

Durante la madrugada del lunes 8 de septiembre de 2025, un varón resultó herido en una reyerta ocurrida en la localidad de Arona, al sur de Tenerife. El suceso, que tuvo lugar en la calle Rafael Puig Lluvina, movilizó a varios servicios de emergencia tras una alerta recibida a las 03:51 horas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El aviso al 112 informaba de una persona herida como consecuencia de una pelea, y que además, habría sufrido una caída desde una altura hacia la vía pública. Dada la gravedad potencial del suceso, el CECOES activó de forma inmediata los recursos necesarios para la atención de la víctima.

Se desplazaron al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Policía Nacional, quienes se encargaron de la investigación del suceso y la toma de declaraciones.

La víctima sufrió policontusiones y fue trasladada al hospital

A su llegada, el personal del SUC asistió a un hombre con policontusiones de carácter moderado, salvo que surjan complicaciones posteriores. Tras una primera valoración en el lugar del incidente, los sanitarios procedieron al traslado del afectado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur, ubicado también en el municipio de Arona.

Aunque no se ha revelado la identidad del herido ni más detalles sobre la pelea, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos. No se han confirmado por el momento otras personas implicadas o detenidas en relación con el incidente.