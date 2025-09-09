Buscan a un varón fugado tras dejar grave a una joven en Tenerife

Un joven de 30 años ha logrado esquivar a las fuerzas de seguridad desde hace tres semanas en el Sur de Tenerife, después de que presuntamente estuviera implicado en un siniestro vial con varios vehículos afectados y en el que también dejó herida de gravedad a una mujer de 22 años y causó lesiones leves a otro varón de 20.

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche del pasado 19 de agosto en la zona turística y residencial de Costa Adeje, en la parte alta de San Eugenio, en el límite con el espacio natural de La Caldera del Rey.

Según los datos que han trascendido, el conductor circuló de forma temeraria y en la Avenida Francia perdió el control de su BMW e impactó contra otros turismos que se hallaban en la zona, además de provocar las heridas a las citadas víctimas, que estaban en una acera.

Identificación

El individuo huyó de la zona a pie. Sin embargo, desde el primer momento está identificado, pues en su automóvil quedó diversa documentación.

El joven tiene alrededor de 30 años de edad, es natural de Guía de Isora y le constan numerosos antecedentes.

A las 23:55 horas entró una alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) para informar de lo que había pasado.

Hasta el lugar acudieron profesionales de una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Al detectar la importancia de los traumatismos sufridos por la joven de 22 años, el recurso medicalizado la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

El otro afectado fue llevado a Hospiten Sur. Y la Policía Local de Adejese hizo cargo de la instrucción del atestado.

Los hechos ocurrieron en una zona de Costa Adeje a la que suelen acudir numerosos jóvenes por las tardes y las noches, sobre todo los fines de semana.