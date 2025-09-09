La confesión de Esteban tras matar a su madre en Las Palmas de Gran Canaria: "Ella me hacía brujería desde pequeño. No podía más"

Esteban G. llamó en torno a las 21:00 horas de este lunes al 092 de la Policía Local. A través del teléfono realizó la primera confesión: "He matado a mi madre". En el suelo de la vivienda que ambos compartían, en el diseminado Siete Puertas de Las Palmas de Gran Canaria, yacía el cuerpo sin vida de su progenitora, de 78 años, con múltiples puñaladas en el pecho.

A la zona, situada entre San Lorenzo y Tafira Alta, se desplazó de inmediato una patrulla de la Policía Local. Cuando llegaron, en las inmediaciones del barranco del Guiniguada, los esperaba Esteban, de 40 años, el homicida confeso que, totalmente colaborador, incluso dio indicaciones a los agentes para que estacionaran el vehículo en la parte más cercana a la vivienda.

Cuando los policías bajaron del coche patrulla, volvió a confesar: "Fui yo quien la mató, agente. Fui yo quien llamó. Ella me hacía brujería desde pequeño y ahora me lo sigue haciendo con la pareja nueva. Ya no podía más, me tenían loco y no podía más", afirmó ante los primeros agentes que intervinieron, según ha podido saber LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas. "Le he tenido que dar fuerte porque me costó matarla", añadió.

Al mismo tiempo, el presunto autor del crimen —el quinto en lo que va de año en Las Palmas de Gran Canaria— se taponaba con una toalla una herida sangrante en la muñeca izquierda, que se habría hecho durante el ataque a su madre.

A la vivienda acudieron más indicativos de la Policía Local, que accedieron al domicilio, ubicado en el número 59 del diseminado Siete Puertas. Cerca de la entrada localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, tumbada boca arriba y rodeada de un gran charco de sangre. La mujer presentaba varias puñaladas en el tórax. Cuando llegaron los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), no pudieron hacer nada por su vida. A solo unos centímetros del cadáver hallaron el arma del crimen: un cuchillo de grandes dimensiones.

En ese momento, el presunto asesino volvió a hablar: "Disculpe, agente, siento que tenga que presenciar esto", dijo ante la escena del crimen.

La Policía Local custodió tanto el cadáver como al homicida hasta la llegada del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. "Mi documentación está en mi habitación, al fondo a la derecha", indicó Esteban, sin oponer en ningún momento resistencia.

El presunto autor fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece detenido hasta su pase a disposición judicial. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia.