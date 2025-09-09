Un hombre asesina a puñaladas a su madre en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años por asesinar a puñaladas, este lunes por la noche, a su madre, de 78, en el interior de la vivienda que ambos compartían en Las Palmas de Gran Canaria. El crimen, el quinto en la ciudad en lo que va de año, ocurrió en el número 59 del diseminado Siete Puertas, entre Tafira Alta y San Lorenzo.

Los servicios de emergencias recibieron a las 21.15 horas una llamada que alertaba sobre una agresión ocurrida en el interior de un domicilio. A la zona se desplazaron de inmediato efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y Policía Nacional, que ha asumido la investigación del homicidio.

Los agentes se encontraron en la casa al presunto autor, que presentaba diversas heridas incisas en las manos causadas, según los primeros datos, durante el ataque a su madre. La víctima yacía sin vida en una de las estancias de la casa, con múltiples cuchilladas, sobre todo, en tórax y abdomen. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por su vida.

La Policía Nacional detuvo de inmediato al presunto homicida y trata de aclarar ahora el móvil del homicidio. Se trata, al menos, de la muerte violenta número trece en lo que va de año en Gran Canaria; la número veinticuatro en la región.