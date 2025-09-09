Dos incendios en menos de 24 horas reavivan el temor vecinal en La Pardilla

La tranquilidad del barrio de La Pardilla, en el municipio grancanario de Telde, se vio interrumpida este lunes por dos conatos de incendio registrados con apenas horas de diferencia en las antiguas instalaciones de la empresa Sucan. Estos hechos, que activaron nuevamente a los equipos de emergencia, han intensificado la preocupación vecinal por la degradación, el abandono y la inseguridad que rodean este espacio industrial en ruinas, según ha informado Telde Actualidad.

El primer incidente se produjo en torno a las 15:30 horas, cuando una columna de humo alertó a los residentes cercanos. Las llamas afectaron principalmente a materiales y desechos acumulados en el interior de las naves industriales en desuso, convertidas desde hace años en un esqueleto urbano deteriorado. Gracias a la rápida intervención de dos unidades del Parque de Bomberos de La Garita y el apoyo de la Policía Local, el incendio fue controlado sin que se propagara más allá del punto de origen.

Segundo incendio: la noche no trajo descanso

Cuando parecía que la situación se había estabilizado, una nueva llamada de emergencia reactivó la alerta vecinal. Poco antes de la medianoche, el humo volvió a hacerse visible en el mismo enclave. Las llamas reaparecieron en las mismas instalaciones, provocando otra movilización urgente de los servicios de emergencia.

Este doble episodio en menos de 24 horas ha generado una fuerte inquietud entre los vecinos, que denuncian no solo el abandono de las instalaciones, sino su conversión en un foco de riesgo constante y ocupación irregular.