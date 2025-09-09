Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere ahogado en Taliarte un conocido médico de Telde

El hombre fue rescatado por varios jóvenes y el personal del SUC intentó reanimarlo, pero las maniobras resultaron infructuosas

Lugar donde se rescató el cuerpo.

Lugar donde se rescató el cuerpo. / Teldeactualidad

La Provincia

Un hombre de 73 años murió este martes por la tarde tras sufrir un ahogamiento en la costa de Taliarte, en Telde. Según informa Teldeactualidad, la víctima, médico de profesión, era un vecino muy conocido en la zona.

El suceso ocurrió en los riscos próximos al muelle, donde varios jóvenes lograron sacarlo del mar con síntomas de parada cardiorrespiratoria.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar junto a agentes de la Policía Local y bomberos, pero las maniobras de reanimación resultaron infructuosas.

El cuerpo quedó bajo custodia policial hasta el levantamiento judicial.

