Muere ahogado en Taliarte un conocido médico de Telde

Un hombre de 73 años murió este martes por la tarde tras sufrir un ahogamiento en la costa de Taliarte, en Telde. Según informa Teldeactualidad, la víctima, médico de profesión, era un vecino muy conocido en la zona.

El suceso ocurrió en los riscos próximos al muelle, donde varios jóvenes lograron sacarlo del mar con síntomas de parada cardiorrespiratoria.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar junto a agentes de la Policía Local y bomberos, pero las maniobras de reanimación resultaron infructuosas.

El cuerpo quedó bajo custodia policial hasta el levantamiento judicial.