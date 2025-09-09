Muere una mujer por inhalación de gases en La Palma: su madre está bajo investigación

La madrugada de este martes se tiñó de tragedia en el municipio de Breña Alta, en la isla de La Palma. Una mujer de 32 años ha fallecido, presuntamente por inhalación de gases tóxicos, en un caso que ya está siendo investigado como un posible delito de homicidio.

Las primeras diligencias fueron abiertas por el juzgado de guardia de Santa Cruz de La Palma, tras recibir la notificación de los hechos. Según las fuentes consultadas, la presunta autora de este acto sería su madre, quien también fue localizada en el lugar y se encuentra hospitalizada tras haber intentado, supuestamente, quitarse la vida inhalando los mismos gases.

Aunque la investigación aún está en fase preliminar, los datos conocidos apuntan a que la mujer fallecida habría sido expuesta de forma deliberada a una atmósfera tóxica. Los primeros indicios sugieren que el suceso fue provocado, y que no se trató de un accidente doméstico.

La madre de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada por respeto a la privacidad y al proceso judicial en curso, fue hallada con síntomas de intoxicación por gases y trasladada a un centro hospitalario. Se encuentra bajo observación médica y, previsiblemente, quedará bajo custodia una vez su estado de salud lo permita.

Diligencias judiciales en marcha

El caso ha sido calificado provisionalmente como un presunto homicidio, aunque esta calificación podría modificarse a medida que se obtengan más pruebas. El juzgado de instrucción de Santa Cruz de La Palma ha incoado diligencias previas con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Por el momento, no se han producido detenciones formales, a la espera de que la presunta autora pueda prestar declaración. La investigación está siendo dirigida por las autoridades judiciales en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.