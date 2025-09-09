Una mujer se hace pasar por abogada para tramitar permisos de extranjería en Tenerife
La Policía Nacional la acusa de delitos de intrusismo profesional y estafa tras simular ser asesora legal especializada en extranjería desde 2020
Una mujer ha sido detenida en Santa Cruz de Tenerife por agentes de la Policía Nacional como presunta autora de los delitos de intrusismo profesional y estafa, tras simular durante años ser abogada o asesora legal especializada en trámites de extranjería.
La operación policial se inició en marzo, a raíz de una denuncia presentada por la Oficina de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife, que alertó sobre actividades presuntamente irregulares en la gestión de documentos oficiales relacionados con ciudadanos extranjeros.
Servicios falsos, imagen profesional y cobros ilícitos
La detenida ofrecía —de forma continuada— una amplia gama de servicios relacionados con extranjería, incluyendo:
- Tramitación de cartas de invitación
- Solicitudes de residencia legal en España
- Obtención de la nacionalidad española
- Gestión de citas ante la Oficina de Extranjería
Todo ello lo realizaba sin estar colegiada ni habilitada profesionalmente, como ha confirmado el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el Consejo General de la Abogacía Española.
Para aparentar profesionalidad, utilizaba una imagen corporativa propia de una asesora legal —con documentación, lenguaje técnico y apariencia jurídica— que hacía creer a los usuarios que se encontraban ante una experta cualificada en materia de derecho de extranjería.
Uno de los puntos más sensibles detectados por los investigadores fue el cobro por la gestión de citas oficiales, un procedimiento completamente gratuito y accesible por vía telemática. La detenida cobraba distintas cantidades por esta gestión, aprovechándose de la falta de información de los usuarios extranjeros.
El análisis económico realizado por la Policía permitió identificar numerosos ingresos bancarios de origen particular, con pagos que oscilaban entre pequeñas cantidades y hasta 500 euros por trámite, realizados desde el año 2020.
