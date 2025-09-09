Vandalismo en Maspalomas: pinchazos en neumáticos y robos de espejos retrovisores
Varios vehículos aparcados en el Campo Internacional han aparecido con numerosos desperfectos aunque no se ha localizado a los responsables de estos delitos
Durante la mañana de hoy martes, un día después de la festividad del Pino, han aparecido numerosos vehículos en la zona de Campo Internacional, en Maspalomas, con varios desperfectos. Principalmente se han concentrado los delitos en la sustracción de varios espejos retrovisores y sus carcasas, además de realizar pinchazos en numerosos neumáticos.
Un reguero de actos vandálicos en una zona turística y que se está procediendo a investigar para intentar localizar a los malhechores. Actos que además han coincidido con otros actos delictivos en otro punto geográfico de la Isla, en La Garita.
Aquí, más de 20 coches amanecieron también con las ruedas rajadas y que provocaron la intranquilidad de los vecinos de la urbanización Los Melones y sus calles aledañas.
