La víctima del homicidio en La Palma padecía autismo severo

Un hombre accedió durante la noche de este lunes a su vivienda en el municipio palmero de Breña Alta y se encontró una escena durísima.

Pasaban algunos minutos de las diez y media de la noche. Después de abrir la puerta, el varón se percató de que había un fuerte olor a gas en el domicilio.

Este ciudadano comprobó que su pareja estaba semiinconsciente. Y que la hija de la mencionada mujer no respondía a estímulos. Supuestamente, esta última ya había fallecido intoxicada por la inhalación de gases.

La víctima mortal es Rebeca, una mujer de 32 años de edad, que tenía diagnosticado un trastorno del espectro autista severo, según las personas consultadas.

Desde que fue consciente de la gravedad de la situación, este testigo alertó a las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia para que se desplazaran a la mencionada vivienda.

La presunta autora del homicidio, que fue identificada como M.E.P., intentó quitarse la vida después de que presuntamente matara a su hija por el mismo método; es decir, la inhalación de gases.

Según los datos ofrecidos por la cadena SER, la ahora investigada por los hechos era una reconocida activista que defendía los derechos de las personas que sufrían discapacidad en el Archipiélago.

De hecho, la progenitora de la fallecida fue ingresada en un centro hospitalario, según la información ofrecida en la mañana de este martes por parte del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Su hija ahora fallecida fue usuaria del centro de personas con discapacidad Triana, ubicado en el municipio de Los Llanos de Aridane, según las personas consultadas.

La ahora investigada llegó a denunciar al exdirector del mencionado recurso, al considerar que el personal ofrecía un trato denigrante a los usuarios.

El Juzgado que se encuentra en funciones de Guardia en el partido de Santa Cruz de La Palma incoó diligencias previas durante la madrugada por un delito de homicidio, en las que M.E.P. figura como responsable de la muerte violenta.

Debido a las características de este asunto, la investigación fue asumida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma.

La inspección técnico policial de la vivienda de Breña Alta donde ocurrió el suceso fue desarrollada por agentes destinados en el Laboratorio de Criminalística del Instituto Armado desplazados desde Santa Cruz de Tenerife.