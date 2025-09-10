Un pesquero marroquí con cinco migrantes a bordo arde en la costa de Lanzarote

En la mañana del miércoles, un atunero de bandera marroquí encalló frente a la costa de Órzola, al norte de Lanzarote, lo que desencadenó una situación de emergencia que aún se investiga. A bordo viajaban cinco personas, cuatro adultos y un menor, que fueron rescatados con vida poco después del siniestro. Según declararon en dependencias policiales, llevaban cinco días sin comer antes de ser auxiliados.

La Guardia Civil, en el marco de sus competencias marítimas, trata de determinar la propiedad del pesquero, mientras que la Policía Nacional tomó declaración a los tripulantes en la comisaría de Arrecife. Aunque todas las hipótesis permanecen abiertas, los investigadores sospechan que la embarcación podría haber sido utilizada como patera e incluso que hubiera sido robada en Marruecos para trasladar migrantes hacia las costas canarias.

Minutos después del rescate, el barco comenzó a arder, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros. El incendio y los daños sufridos durante el encallamiento terminaron por partir el casco, lo que provocó que dos grandes tanques de combustible se desprendieran y liberaran parte de su contenido al mar, según confirmó un portavoz del Consorcio de Emergencias.

Ante este escenario, las autoridades activaron tanto el Plan Marítimo Nacional como el Plan Insular de Emergencias de Lanzarote (PEIN). En el operativo participan Salvamento Marítimo, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y la Guardia Civil, con el apoyo de medios aéreos y terrestres. El Cabildo insular advirtió en un decreto firmado por su presidente, Oswaldo Betancor, que lo ocurrido “puede afectar a la flora y fauna de la Reserva Natural Integral de Los Islotes y el Parque Natural del Archipiélago Chinijo y tener un impacto negativo sobre el sector turístico”.

Para contener el vertido se desplegaron barreras anticontaminación, mantas absorbentes y brigadas en tierra, aunque el cambio de marea obligó a suspender temporalmente los trabajos, que se retomarán de noche. Además, Salvamento Marítimo desplazó a la zona dos de sus unidades con base en Lanzarote, la Guardamar Polimnia y la Salvamar Al Nair, que colaboran en las tareas de descontaminación.

Activación del Plan Marítimo Nacional y el PEIN: ¿qué implican?

La Capitanía Marítima de Las Palmas ha decidido activar oficialmente el Plan Marítimo Nacional, una herramienta diseñada para responder con rapidez y eficacia a incidentes marítimos que pongan en riesgo el medio marino. Este plan contempla la coordinación de recursos técnicos y humanos, el uso de tecnologías de contención y la protección de la biodiversidad marina.

Por su parte, el Consorcio de Emergencias de Lanzarote ha activado el Plan Insular de Emergencias (PEIN), que tiene como objetivo coordinar todos los recursos públicos y privados ante situaciones de emergencia que puedan afectar a la isla. El PEIN se actualiza periódicamente para adaptarse a nuevos riesgos, y su activación permite una respuesta unificada y ágil ante catástrofes naturales o tecnológicas.