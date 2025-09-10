La muerte en soledad de Ofelia, apuñalada por su hijo en Las Palmas de Gran Canaria: «Le he tenido que dar fuerte, me costó asesinarla»

La casa que compartían Ofelia P. y su hijo Esteban G., en el número 59 del diseminado Siete Puertas, en Las Palmas de Gran Canaria, permanece precintada por la Policía Nacional. Un día después del matricidio, el silencio rodea el pequeño núcleo de viviendas, entre San Lorenzo y Tafira Alta. Los vecinos —los pocos que transitan por la calle— poco o nada saben de madre e hijo, pese a vivir toda la vida en esa casa a los pies del barranco del Guiniguada.

«No se relacionaban mucho, al menos, que nosotros sepamos. Los conocíamos de vista, pero no de hablar nunca con ellos», confiesa un matrimonio, residente en la calle paralela de Vega de Río Palma y que prefiere no dar su nombre. «Algo así nos sorprende, claro, esta zona es muy tranquila. Nunca pasa nada, hasta que pasa...», añaden.

El homicidio ocurrió en torno a las 21 horas del lunes. Fue en ese momento cuando Esteban, de 49 años, llamó al 092 de la Policía Local. A través del teléfono realizó la primera confesión: «He matado a mi madre». En el suelo de la vivienda, yacía el cuerpo sin vida de Ofelia, de 78 años, con múltiples puñaladas en el pecho.

A la zona se desplazó de inmediato una patrulla de la Policía Local. Cuando llegaron, en las inmediaciones del barranco, los esperaba el homicida confeso que, totalmente colaborador, incluso dio indicaciones a los agentes para que estacionaran el vehículo en la parte más cercana a la vivienda.

Cuando los policías bajaron del coche patrulla, volvió a confesar: «Fui yo quien la mató, agente. Fui yo quien llamó. Ella me hacía brujería desde pequeño y ahora me lo sigue haciendo con la pareja nueva. Ya no podía más, me tenían loco y no podía más», afirmó ante los primeros agentes que intervinieron, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. «Le he tenido que dar fuerte porque me costó matarla», añadió.

Al mismo tiempo, el autor confeso del crimen se taponaba con una toalla una herida sangrante en la muñeca izquierda, que se habría hecho durante el ataque a su madre.

A la vivienda acudieron más indicativos de la Policía Local, que accedieron al domicilio, ubicado en el número 59 del diseminado Siete Puertas. Esteban los guio a todos por las empinadas escaleras de acceso a la casa. Cerca de la entrada localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, tumbada boca arriba y rodeada de un gran charco de sangre. La mujer presentaba varias puñaladas en el tórax. Cuando llegaron los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), no pudieron hacer nada por su vida. A solo unos centímetros del cadáver hallaron el arma del crimen: un cuchillo de grandes dimensiones.

No hay denuncias previas

En ese momento, el presunto asesino volvió a hablar: «Disculpe, agente, siento que tenga que presenciar esto», dijo ante la escena del crimen.

La Policía Local custodió tanto el cadáver como al homicida hasta la llegada del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. A los agentes, habría hablado —aunque de forma inconexa— de presuntos casos de abuso y maltrato. Fuentes cercanas al caso afirman que no había denuncias previas ni indicios de malos tratos ni por parte de Esteban a su madre ni al contrario.

El presunto autor se encuentra ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Insular, donde permanece custodiado por agentes de la Policía Nacional. El homicida no tiene antecedentes psiquiátricos ni policiales. Los investigadores aguardan el informe médico para conocer su estado mental y si sufre alguna patología no diagnosticada. El cuerpo de la víctima, por su parte, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia.

Esa noche, pese al ataque mortal ocurrió entre las cuatro paredes del número 59, los vecinos no escucharon ninguna discusión. «Nos enteramos al ver el reflejo de las luces azules de la Policía y la calle cortada. A ellos cada vez los veíamos menos y nunca hablábamos. A ella la veíamos sobre todo regar las flores», cuentan en esa calle del diseminado.

Esteban pasará a disposición judicial acusado de un presunto delito de homicidio cuando reciba el alta médica.