Detenido por quebrantar la orden de alejamiento sobre su mujer en Las Palmas de Gran Canaria
Un vecino dio la voz de alarma a la Policía Local al escuchar gritos en el interior del domicilio
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo este martes a un individuo por quebrantar la orden de alejamiento que tiene en vigor sobre su mujer en el barrio Las Majadillas.
Fue un vecino quien dio la voz de alarma al escuchar gritos procedentes del interior de una vivienda. En el domicilio se personó una patrulla de la Unidad Especial-Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA), que intervino en el posible caso de violencia de género.
Tras comprobar los datos, vieron que el hombre tenía una orden de alejamiento sobre su pareja, motivo por el que quedó de inmediato detenido.
