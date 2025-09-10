Un hombre sufre un atropello en Tufia y el coche se da a la fuga

Un hombre de 37 años resultó herido tras ser atropellado en la noche del martes en la carretera de acceso al núcleo costero de Tufia, en el municipio grancanario de Telde. El conductor del vehículo responsable abandonó la escena sin prestar ayuda a la víctima, lo que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, según ha adelantado Telde Actualidad.

El accidente se produjo aproximadamente a las 23:41 horas, según los datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. La alerta movilizó a los servicios de emergencia, que se desplazaron de inmediato al lugar del suceso.

Al lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios atendieron al herido, que presentaba contusiones múltiples y se encontraba desorientado en el momento de ser atendido.

Tras una primera valoración en el lugar del accidente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde recibió atención médica especializada.

Investigación en marcha para localizar al conductor fugado

La Policía Local de Telde asumió las diligencias del caso y ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos e identificar al conductor implicado. El hecho de que el vehículo se haya dado a la fuga añade gravedad al suceso, tipificado como un posible delito de omisión del deber de socorro.

Según fuentes policiales, se están recopilando testimonios de vecinos y revisando las posibles grabaciones de cámaras de seguridad en los alrededores para obtener pistas sobre el vehículo implicado y su conductor.