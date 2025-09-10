Interceptan 20 kilos de cocaína en Lanzarote gracias a la denuncia de un colegio

Una alerta emitida por un centro escolar de Costa Teguise, en Lanzarote, ha sido el detonante de una importante operación contra el narcotráfico llevada a cabo por la Policía Nacional. Agentes del Grupo de Estupefacientes de Arrecife lograron intervenir 20 kilogramos de cocaína y más de 116.000 euros en efectivo, en una acción que ha culminado con la detención de dos hombres y su posterior ingreso en prisión.

El pasado 2 de septiembre, responsables de un centro educativo alertaron a las autoridades al detectar la presencia sospechosa de una autocaravana estacionada en las inmediaciones del colegio. La preocupación del personal docente era comprensible, especialmente al coincidir con el inicio del curso escolar.

Los agentes desplazados a la zona confirmaron que uno de los individuos vinculados al vehículo tenía antecedentes por tráfico de drogas, lo que reforzó las sospechas de que se estuviera utilizando la autocaravana para actividades ilícitas. Además, observaron cómo otro hombre acudía con frecuencia al lugar, entregando mochilas y bolsas al ocupante del vehículo.

Registro judicial: droga y dinero en dos puntos clave

Ante los indicios obtenidos durante la vigilancia, la Policía solicitó una orden judicial para registrar tanto la autocaravana como el domicilio de uno de los implicados. El resultado fue contundente: en el interior del vehículo se localizaron 20 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado negro podría superar los 700.000 euros. En la vivienda, además, se encontró una suma superior a 116.000 euros en metálico.

Gracias a la coordinación entre el Grupo de Estupefacientes y el juzgado competente, la operación se desarrolló con rapidez y eficacia. La droga, perfectamente embalada para su distribución, evidencia que los detenidos formaban parte de una red organizada que operaba desde Costa Teguise, probablemente con conexiones fuera de la isla.

Los dos arrestados, varones de 47 y 48 años, fueron puestos a disposición judicial tras la operación. El juez instructor ordenó su ingreso inmediato en prisión como medida cautelar, ante la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.