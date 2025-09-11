Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropello en Gran Canaria: una mujer de 75 años, en estado grave

La afectada está ingresada en el Hospital Universitario Doctor Negrín

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio. / LP/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 75 años se encuentra en estado grave tras ser atropellada este jueves, 11 de septiembre, en Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el atropello se produjo sobre las 14:44 horas en la carretera GC-10, en la zona de Tafira de la capital grancanaria.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada a su llegada al lugar de los hechos. Una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.

