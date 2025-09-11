Un barco con cocaína interceptado en alta mar: origen de la Operación Silbo en Tenerife

La interceptación de un barco con cocaína en alta mar, al oeste de Canarias, está en el origen de la Operación Silbo que se ha desarrollado en las últimas horas en Tenerife, La Gomera y Galicia en la que participan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. En las investigaciones también ha colaborado la Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia estadounidense (DEA), según han informado fuentes cercanas a la investigación que han añadido que detrás del alijo intervenido estaría un cártel de México.

Una decena de personas fueron detenidas ayer en diferentes puntos de Tenerife, La Gomera y Galicia a los que se les imputa la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Entre los arrestados ayer, miércoles, se encuentra el empresario hostelero Clender Javier Chinea Chinea, un abogado, un asesor fiscal, familiares del empresario y otras personas que presuntamente estarían al tanto de las actividades ilícitas que los investigadores les imputan.

Los agentes que intervinieron en la macrooperación desarrollada en las Islas se trasladaron desde la Península, en concreto, de Madrid. Y han intervenido en la entrada y registro de viviendas, empresas y despachos profesionales que tenían vinculación con el hostelero. Esas entradas y registros se produjeron en la calle Valle Inclán, Calderón de la Barca, Avenida Buenos Aires, Avenida de Anaga, Los Gladiolos, Las Caletillas y San Sebastián de La Gomera, además de una localización en la comunidad autónoma de Galicia.

De los registros, los efectivos policiales se llevaron abundante documentación y otros efectos relacionados con los delitos que se investigan, además de proceder con el arresto de los presuntos implicados en la trama.

Negocios

Chinea es propietario, o figura como administrador único, de negocios de restauración y ocio como La Santa [cerrado desde hace tiempo a la espera de realizar unas reformas], la concesión de Los Paragüitas, ambos en la zona de la Avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, así como de Riela Social Club [antigua Terraza Tasiri], en Las Caletillas (Candelaria). Estos establecimientos estarían englobados bajo la sociedad mercantil Rua 21 Restaurants SL. El empresario figura también como administrador en otras sociedades como Kine Centro de Entrenamiento SL, Kine Dynamics SL, Autos Ruedacar Gomera SL y SilboCar Macaronesia SL. Además ha adquirido diversos inmuebles y apartamentos en los que ha invertido para explotarlos en régimen de alquiler.

Al empresario se le seguía la pista desde hacía tiempo y se le había relacionado en otras investigaciones pero no se había llegado a tener indicios de peso que acabaran en una sólida imputación, señalaron las fuentes consultadas. Las actuaciones siguen bajo secreto de sumario y los detenidos, previsiblemente, pasarán a disposición judicial a lo largo de mañana viernes.