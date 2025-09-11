El educador detenido por agresiones sexuales a tres menores de acogida se ganaba su confianza para pedirles fotos íntimas

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un educador de un centro de menores de acogida por varios delitos de agresión sexual a adolescentes. Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) lo investigan por agredir, al menos, a tres residentes, de entre 15 y 17 años.

La investigación se puso en marcha gracias a la denuncia de otra trabajadora del recurso, que descubrió el educador mantenía conversaciones de carácter sexual con dos menores a las que solicitaba fotos íntimas.

La empleada que dio la voz de alarma entregó las capturas de pantalla de los mensajes a la Policía Nacional, que puso en marcha el dispositivo para acreditar su veracidad, averiguar si había más víctimas y hasta qué punto había llegado el contacto del individuo con las menores y las agresiones.

En el transcurso de las pesquisas, los agentes de la UFAM de la Jefatura Superior de Policía de Canarias lograron confirmar e identificar a tres afectadas, todas ellas menores de edad que residían en el centro de acogida donde el ahora detenido trabajaba como educador desde hace años, un recurso ubicado en el barrio de Lomo Apolinario de la capital grancanaria. El hombre, de 32 años, ha sido despedido tras su arresto, realizado el 3 de septiembre.

La forma de actuar del acusado consistía en crear un clima de amistad con las menores para ganarse su confianza y embaucarlas. Posteriormente, aprovechaba los momentos en los que lograba quedarse a solas con ellas para cometer los actos de carácter sexual. «Poco a poco fue incrementando la gravedad de las agresiones», confirma la Policía Nacional.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su puesta en libertad con cargos y orden de alejamiento sobre las menores. Sobre él consta un antecedente policial por agresión (no sexual, sino cometida en una riña) en abril de este año, cuando ya trabajaba en el centro.

La UFAM no descarta que haya más víctimas, por lo que solicita colaboración ciudadana y pide a cualquier persona que haya sufrido situaciones similares que se ponga en contacto con ellos a través del número de teléfono 928304752.