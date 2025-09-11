Esteban, el hombre que mató a su madre en Las Palmas de Gran Canaria porque le hacía «brujería», ingresa en la cárcel

Esteban G., el hombre que mató a puñaladas a su madre el lunes por la noche en su casa del diseminado Siete Puertas, en Las Palmas de Gran Canaria, ha ingresado en la cárcel. El magistrado del juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Está acusado de un delito de homicidio, calificación que puede variar conforme avance la instrucción.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, al mando de investigación, y la Policía Científica intervinieron en la vivienda dos teléfonos móviles del autor del crimen y un ordenador portátil que serán analizados, tras solicitar autorización al juez, y a los que se realizará un volcado del contenido. El objetivo de la Policía es saber si los dispositivos guardan algún tipo de información determinante para la causa o, incluso, otro tipo de material que pudiera ser delictivo.

Esteban fue quien, al filo de las 21 horas de este lunes, llamó al 092 de la Policía Local para confesar el crimen. «He matado a mi madre», dijo a los agentes, ante quienes argumentó que la mujer le hacía «brujería». El cuerpo de Ofelia P., de 78 años, yacía sin vida en la entrada del domicilio que compartían, en el barrio de San Lorenzo, con múltiples puñaladas en el pecho.

En la casa se personaron de inmediato agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Esteban, de 49 años, los esperaba en las inmediaciones para guiarlos hasta la vivienda. «Fui yo quien la mató, agente. Fui yo quien llamó. Ella me hacía brujería desde pequeño y ahora me lo sigue haciendo con la pareja nueva. Ya no podía más, me tenían loco y no podía más», afirmó. «Le he tenido que dar fuerte porque me costó matarla", añadió.

«Siento que tenga que presenciar esto»

El homicida confeso presentaba una herida sangrante en la muñeca izquierda, realizada presuntamente durante el ataque a su progenitora. Al lado del cadáver, localizaron el arma blanca empleada en el homicidio. «Disculpe, agente, siento que tenga que presenciar esto», dijo en la escena del crimen.

Esteban ingresó esa noche en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Insular para someterse a una valoración médica. Allí ha estado hasta su pase a disposición judicial la mañana de este jueves. Según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, no tenía hasta este ingreso diagnosticada ninguna enfermedad mental, ni antecedentes psiquiátricos, pero la Policía en la vivienda halló pastillas para tratar la esquizofrenia que se estaría tomando el homicida confeso. Entre madre e hijo no constaban denuncias por malos tratos.