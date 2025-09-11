Muere una mujer tras ser rescatada en una playa de Lanzarote

Una mujer de 80 años ha fallecido este jueves, 11 de septiembre, tras ser rescatada de la Playa Dorada, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), en parada cardiorrespiratoria.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 14:00 horas y, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, fueron unos bañistas quienes rescataron a la mujer del agua.

A la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), este valoró a la afectada y le practicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, pudiendo solo confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes; mientras que la Policía Local colaboró con los recursos desplazados al lugar.