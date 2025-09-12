Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente entre dos vehículos en El Goro colapsa la GC-1

Emergencias atiende a dos afectados, sin que su estado en principio revista gravedad

Caravana provocada en la GC-1 por el accidente en El Goro, con las ambulancias del SUC en el lugar

Caravana provocada en la GC-1 por el accidente en El Goro, con las ambulancias del SUC en el lugar / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente entre dos vehículos ha colapsado este viernes la GC-1, autopista del Sur de Gran Canaria, en dirección Las Palmas de Gran Canaria. El siniestro ha ocurrido a la altura de El Goro sobre las 13.40 horas y ha provocado que las retenciones se alarguen hasta las 18 horas para poder retirar los vehículos de la carretera con una grúa.

La caravana, en sentido sur-Las Palmas de Gran Canaria, ha afectado a la principal carretera de la Isla, desde Arinaga hasta el polígono de El Goro.

Los servicios de emergencia recibieron la primera alerta a las 13.40 horas, momento en que a la zona se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Guardia Civil y conservación de carreteras. El SUC atendió a dos afectados, sin que su estado en principio revista gravedad.

