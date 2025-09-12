La 'Operación Silbo' eleva a 29 las personas detenidas por narcotráfico y blanqueo en Santa Cruz de Tenerife
Los acusados pasan este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital tinerfeña
La cifra de detenidos por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el marco de la operación Silbo ascienden a 29 en total.
Todos los implicados pasan en la jornada de este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital tinerfeña.
El Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) informó de que, debido al elevado número de arrestados en este asunto, no se descarta que el trámite finalice a altas horas de la noche o, incluso, en la madrugada de mañana sábado.
Las detenciones se llevaron a cabo durante la jornada del pasado miércoles desde primeras horas de la jornada en varios enclaves de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria y La Gomera, así como Galicia y otros lugares de la Península.
De hecho, algunas personas explican que la investigación tiene un ámbito más amplio del ya conocido en Canarias y que la competencia general es de la Audiencia Nacional.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de Vigilancia Aduanera y de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA). Según algunas fuentes, hay detenciones en varias provincias más y el número de arrestos en toda España puede ser mayor.
