Ingreso en prisión comunicada y sin fianza para la madre investigada por matar, supuestamente, a su hija con autismo en La Palma
Está acusada de un delito de asesinato con agravante por ser la víctima una persona de especial vulnerabilidad
El Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de La Palma ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer investigada por matar a su hija de 32 años en Breña Alta.
Esta decisión ha sido tomada después de escuchar la declaración de la mujer, en principio como supuesta responsable de un delito de asesinato con la agravante de ser la víctima una persona de especial vulnerabilidad, al estar diagnosticada con trastorno del espectro autista severo.
Los hechos ocurrieron este lunes, 8 de septiembre, cuando, supuestamente, la madre de la fallecida acabó con su vida intoxicándola con gas y, posteriormente, intentó suicidarse sin éxito.
La víctima fue encontrada cuando la pareja de la acusada accedió en la noche del lunes a su vivienda del municipio palmero de Breña Alta. Un fuerte olor a gas alertó al hombre al abrir la puerta, comprobando posteriormente que su mujer se encontraba semiinconsciente y que la hija, Rebeca, no respondía a estímulos.
Ingreso hospitalario
La presunta culpable fue ingresada en un centro hospitalario de la isla para ser tratada por la intoxicación por inhalación de gases, además de sufrir un ataque de ansiedad.
Debido a las características de este asunto, la investigación fue asumida desde el primer momento por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma.
