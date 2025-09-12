Una mujer de 75 años, grave al sufrir un atropello en la GC-110 en Tafira
La señora presenta politraumatismos de carácter grave y está ingresada en el Hospital Doctor Negrín
Las Palmas de Gran Canaria
Una mujer, de 75 años, se encuentra en estado grave al sufrir un atropello en la carretera GC-110, en la zona de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos han ocurrido este jueves en dicha zona, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que la mujer presentaba inicialmente politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín de Gran Canaria.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.
