Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatada tras caer por una ladera y golpearse con una piedra en Gran Canaria

La afectada se encuentra en estado grave

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / CECOES 1-1-2 CANARIAS - Archivo

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una senderista de 50 años se encuentra en estado grave tras caer varios metros por una ladera y golpearse con una piedra en la calle Dibicenas, en la zona de Arguineguín (Mogán).

La mujer sufrió la caída sobre las 13:30 horas de este viernes y, en ese momento, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias activó los recursos de emergencia necesarios.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada. Pero fue necesaria la colaboración de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para su inmovilización, rescate y evacuación en camilla hasta el lugar en el que se encontraba la ambulancia medicalizada, en la que, una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Efectivos de Protección Civil colaboraron con los bomberos en las labores de rescate y traslado de la afectada, mientras que la Policía Local y la Guardia Civil intervinieron en el dispositivo desplegado en la zona y realizaron los informes correspondientes.

TEMAS

  1. Raquel del Rosario: “Cada vez soy más consciente de la suerte que supuso haber crecido en Teror”
  2. El Café Madrid, precintado por separar la actividad del restaurante del hotel
  3. Pelea multitudinaria a puñetazos y palos en plena calle de la Vega de San José
  4. Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
  5. Kirian Rodríguez: el capitán de la UD Las Palmas supera su segundo linfoma de Hodgkin y ya tiene el alta competitiva
  6. Ni Seychelles ni el Caribe: la mejor playa del mundo para National Geographic está en Canarias
  7. Primer premio de la Lotería Nacional en Canarias
  8. Una decena de detenidos en una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales en Tenerife

Rescatada tras caer por una ladera y golpearse con una piedra en Gran Canaria

Rescatada tras caer por una ladera y golpearse con una piedra en Gran Canaria

Ingreso en prisión comunicada y sin fianza para la madre investigada por matar, supuestamente, a su hija con autismo en La Palma

Ingreso en prisión comunicada y sin fianza para la madre investigada por matar, supuestamente, a su hija con autismo en La Palma

La 'Operación Silbo' eleva a 29 las personas detenidas por narcotráfico y blanqueo en Santa Cruz de Tenerife

La 'Operación Silbo' eleva a 29 las personas detenidas por narcotráfico y blanqueo en Santa Cruz de Tenerife

Un motor un tanque de gasolina y un tubo de escape: así es la bicicleta trucada que ha interceptado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Un motor un tanque de gasolina y un tubo de escape: así es la bicicleta trucada que ha interceptado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Esteban, el hombre que mató a su madre en Las Palmas de Gran Canaria porque le hacía «brujería», ingresa en la cárcel

Esteban, el hombre que mató a su madre en Las Palmas de Gran Canaria porque le hacía «brujería», ingresa en la cárcel

Una mujer de 75 años, grave al sufrir un atropello en la GC-110 en Tafira

Una mujer de 75 años, grave al sufrir un atropello en la GC-110 en Tafira

Roban un coche, intentan atropellar a un policía en su huida y terminan estampados contra un semáforo en Santa Catalina

Roban un coche, intentan atropellar a un policía en su huida y terminan estampados contra un semáforo en Santa Catalina

El educador detenido por agresiones sexuales a tres menores de acogida se ganaba su confianza para pedirles fotos íntimas

El educador detenido por agresiones sexuales a tres menores de acogida se ganaba su confianza para pedirles fotos íntimas
Tracking Pixel Contents