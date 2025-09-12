Rescatada tras caer por una ladera y golpearse con una piedra en Gran Canaria

Una senderista de 50 años se encuentra en estado grave tras caer varios metros por una ladera y golpearse con una piedra en la calle Dibicenas, en la zona de Arguineguín (Mogán).

La mujer sufrió la caída sobre las 13:30 horas de este viernes y, en ese momento, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias activó los recursos de emergencia necesarios.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada. Pero fue necesaria la colaboración de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para su inmovilización, rescate y evacuación en camilla hasta el lugar en el que se encontraba la ambulancia medicalizada, en la que, una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Efectivos de Protección Civil colaboraron con los bomberos en las labores de rescate y traslado de la afectada, mientras que la Policía Local y la Guardia Civil intervinieron en el dispositivo desplegado en la zona y realizaron los informes correspondientes.