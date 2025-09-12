Roban un coche, intentan atropellar a un policía en su huida y terminan estampados contra un semáforo en Santa Catalina

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo la madrugada de este jueves a dos individuos por robar un coche en las inmediaciones de Guanarteme, intentar atropellar a un agente en su huida y terminar empotrados contra un semáforo y la fachada de un edificio. El conductor, además, carecía de carné y triplicaba la tasa de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron al filo de la 1.30 horas, cuando dos testigos dieron la voz de alarma al ver a los dos hombres intentando robar la llave de un vehículo del buzón de un establecimiento de coches de alquiler en la calle Veintinueve de Abril con Nicolás Estévanez. Lo consiguieron y, tras hacerse con ella, huyeron con el turismo.

Los agentes localizaron el coche, un Fiat 500X, en las inmediaciones, circulando de forma temeraria y realizando bruscas frenadas en el cruce de calles, por lo que activaron las luces y sirenas para darles el alto policial. Pero los ladrones hicieron caso omiso, hasta que se detuvieron en un semáforo en rojo.

La Policía Local interviene, la madrugada este este jueves, con el coche robado / LP/DLP

Fue en ese momento cuando uno de los coches patrulla les logró cerrar el paso. Uno de los agentes se bajó del vehículo y pidió al conductor que moviese el turismo para no entorpecer el tráfico rodado y evitar un posible accidente.

Entonces, uno de los ahora detenidos dio marcha atrás, para intentar esquivar el coche policial, algo que no logró. De inmediato, cambió de marcha y aceleró hacia delante. El agente se vio obligado a saltar y alejarse todo lo posible para evitar sufrir un atropello.

Durante la huida, al toparse con otro indicativo policial, los dos sujetos realizaron un giro brusco a la izquierda y terminaron chocando y estampándose contra un semáforo y la fachada de un edificio, quedando el coche encajado en el medio.

Un imán y dos cordones

Los agentes tuvieron que hacer uso de la fuerza proporcional para lograr que los ocupantes del coche se bajasen de él, ya que opusieron resistencia. Uno de ellos, el conductor, mostraba claros síntomas de estar bajo los efectos del alcohol, por lo que le realizaron dos veces, dando positivo en las dos ocasiones. En la primera, triplicaba (0,71 mg/l frente a los 0,25 permitidos en aire espirado) la tasa de alcohol permitida. Al cotejar su documentación, descubrieron que no tenía carné de conducir.

En cuanto al segundo detenido, al realizarle el cacheo de seguridad, en el bolsillo le localizaron dos cordones unidos con un imán atado en una de las puntas. Esto se presupone que fue la herramienta utilizada para robar la llave del turismo del buzón del establecimiento de coches de alquiler. Al preguntarles, reconocieron que habían cogido la llave y, posteriormente, el coche en un aparcamiento de la calle Tomás Miller.

Los dos individuos, de 18 y 36 años y españoles, quedaron detenidos por delitos de hurto, conducción temeraria, atentado a agente de la autoridad, conducción sin carné y bajo los efectos del alcohol.