Una embarcación de recreo evita que una mujer muera ahogada en Papagayo

Una embarcación de recreo en la que viajaba una enfermera ha rescatado este sábado del mar a una mujer que se encontraba en apuros en la playa de Papagayo, al sur de Lanzarote, según ha informado el 112.

Los hechos han ocurrido a las 12:00 horas, cuando la mujer ha sido socorrida y prestado una primera asistencia por la tripulación de esta embarcación, concretamente por otra mujer que se ha identificado como enfermera, lo que le ha salvado de morir ahogada en el municipio lanzaroteño de Yaiza.

Una vez en tierra, en el puerto Marina Rubicón, personal del SUC continuó asistiendo a la afectada, quien fue trasladada en ambulancia hasta el hospital público de la isla, donde llegó con síntomas de un ahogamiento incompleto de carácter moderado, salvo complicaciones.