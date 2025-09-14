Buscan a un bañista desaparecido en el mar en Playa del Inglés
Los servicios de emergencias recibieron el aviso de otras personas presentes en la cala que observaron cómo entraba al agua pero no le vieron salir
Un amplio dispositivo de efectivos de emergencias ha emprendido este domingo la búsqueda de un bañista desaparecido en el mar en la zona de Playa del Inglés. Otras personas que estaban presentes en la cala observaron cómo entraba al agua con la intención de darse un baño y después ya no le vieron salir, por lo que decidieron avisar de la situación.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) recibió la alerta a las 19.15 horas con estos primeros datos y se activaron los recursos necesarios por tierra, mar y aire para dar con su paradero.
Salvamento Marítimo desplegó una embarcación y un helicóptero para peinar el área donde se vio al bañista por última vez. También se han sumado a la búsqueda la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de San Bartolomé de Tirajana.
