Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vigilante agredido y una pelea grupal en las fiestas de Los Dolores de Schamann

Un joven subió al escenario principal durante la madrugada del domingo y atacó al segurita que intentó intervenir para que se bajara

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria de patrulla en Triana.

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria de patrulla en Triana. / ANDRES CRUZ

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las fiestas de Los Dolores de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, se han saldado en la madrugada del sábado al domingo con un vigilante de seguridad agredido y una pelea grupal en el parque de Don Benito, donde se concentran los principales actos.

El primer incidente se produjo cuando un joven, de nacionalidad marroquí, se subió al escenario y tiró al vigilante de seguridad que intentó detenerle. Una vez en el suelo, continuó agrediéndole. Era el único vigilante presente en la zona, según cuentan testigos de la agresión a este medio.

El presunto agresor fue trasladado a comisaría a efectos de identificación, mientras que la víctima del ataque tuvo que ser llevada al Hospital Doctor Negrín por las lesiones.

Alertas por ruido

El segundo suceso fue una pelea entre cuatro jóvenes delante del escenario, que una vez más llevó a que fueran identificados.

A lo largo de la noche también hubo alertas de los vecinos de las casas colindantes por exceso de ruido en las celebraciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents