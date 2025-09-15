Hallan muerto a un hombre de 73 años entre acumulaciones de basura en su casa de Lanzarote tras ser alertados de su desaparición

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervinieron en la madrugada de este lunes, 15 de septiembre, en una vivienda de la calle Sancocho, en el pueblo de San Bartolomé, tras recibir una alerta por la ausencia prolongada de un vecino, un hombre de nacionalidad alemana de 73 años. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias avisó al consorcio a las 0.49 horas de este lunes de lo ocurrido.

La actuación se produjo después de que vecinos y allegados advirtieron que el inquilino no respondía a las llamadas y no había sido visto durante varios días.

Los servicios de emergencia forzaron la entrada al garaje donde residía la persona, encontrándose un escenario marcado por gran acumulación de basura y enseres, resultado del síndrome de Diógenes que padecía el ocupante. Esta situación dificultó el acceso al interior.

Enseres que acumulaba en San Bartolomé el varón de 73 años que fue encontrado sin vida en su casa (1) / La Provincia

Colaboración entre servicios

Tras retirar parte de los residuos para asegurar el paso, la Policía Local y los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre en el interior de la vivienda. Se procedió a esperar la llegada de la Policía Judicial y de los servicios funerarios, con quienes se colaboró para la extracción del cadáver, que se encontraba sepultado bajo una importante cantidad de desechos.