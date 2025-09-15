Detenido José, 'el del Buque', por tráfico de droga

La Policía Nacional ha detenido este lunes por la tarde a José Ramón A. C., conocido como José, 'el del Buque', por presunto tráfico de drogas, después de que se entregase junto a otro individuo en la Jefatura Superior de Policía. La mujer y el hijo de José fueron secuestrados en marzo por venganza hacia los supuestos negocios de 'El del Buque', a quien sus rivales acusaban de robar un cargamento de 502 kilogramos de cocaína.

La Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) sigue los pasos al grancanario desde hace meses, incluso antes del secuestro, por su presunta relación con el narcotráfico en una causa que investiga la Audiencia Nacional. 'El del Buque' conocía que iban a por él y que su arresto era inminente. Antes de que le pusieran las esposas, ha decidido entregarse, y lo ha hecho junto a otro de los acusados, de nombre Raúl E.

El del Buque, apodado así por el barrio de Las Palmas de Gran Canaria en el que nació, ya fue investigado y condenado a dos años de cárcel en 2013 por su implicación en una red que transportaba droga desde Sudamérica hasta el Puerto de Las Palmas. Desde ese momento, y hasta ahora, no había vuelto a estar tras las rejas.

«El cártel ruso de El Sol»

En marzo fue su familia quien estuvo en peligro. La noche del 12, dos hombres irrumpieron en su villa de El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana, y se llevaron a su mujer y a su hijo. 48 horas más tarde, liberaron a las víctimas, después de un supuesto pago de más de 300.000 euros en criptomonedas, aunque le solicitaban 12 millones.

«Somos el cártel ruso de El Sol, tenemos a tu mujer y tu hijo y sabemos que has robado 502 kilogramos de cocaína», le escribieron los secuestradores, ya detenidos, en un mensaje, y añadieron: «Tenemos fotos de tu gente». La venganza por ese presunto vuelco (robo de droga, en el argot policial) había comenzado.

Fue el propio José quien avisó a las autoridades tras recibir otro mensaje, esta vez de su mujer. «Cariño, por favor, paga lo que te pidan, no se andan con tonterías, nos van a matar», le rogó. Debía hacerlo en criptomonedas.

La familia apareció en Marzagán, en perfecto estado. Los implicados en el secuestro ya se habían esfumado de la Isla, pero un mes y medio después la Policía Nacional los detuvo. En total, los agentes practicaron cinco arrestos, y tres de ellos se encuentran en prisión. Dos de ellos, considerados los autores materiales y responsables de este golpe, fueron detenidos este lunes en Málaga; los otros tres, dos colaboradores que les dieron soporte y la mujer de uno de ellos, cayeron en Gran Canaria. Esta familia ayudó a los autores materiales para que sus nombres no constasen en las reservas de los vehículos utilizados para moverse por la Isla ni en los alojamientos.