Muere un hombre de 84 años en plena fiestas de la patrona de Lanzarote

Un hombre de 84 años de edad y procedente de Arrecife ha fallecido este lunes, 15 de septiembre, cuando se encontraba en los chiringuitos de las fiestas de Los Dolores, en la localidad lanzaroteña de Mancha Blanca (municipio de Tinajo), ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

La causa de la muerte, es "un posible infarto", aunque está pendiente de confirmar cuando se le practique la autopsia.

Los hechos ocurrieron a las 18.40 horas. Además de los recursos sanitarios que forman parte del dispositivo de seguridad de las fiestas, se han desplazado al lugar el juez de guardia y efectivos de la Policía Judicial.

Los conciertos de Los Sabandeños, Mestisay y Rosana se mantienen

Mancha Blanca celebra este lunes la festividad de la Virgen de Los Dolores, patrona de Lanzarote.

A partir de las 20.00 horas estaba previsto que se celebra el concierto de Los Sabandeños con Olga Cerpa y Mestisay y una hora más tarde, el recital de Rosana (21.00 horas), tras el cual estaba programada la quema de fuegos arficiales.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, avanza que, "tras el beneplácito por parte de la familia del fallecido, se decide continuar con el resto de actos programados", a excepción de la exhibición pirotécnica, que se suspende.