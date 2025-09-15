Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un operario al caer con su excavadora en las obras de la GC-41 entre Telde y Valsequillo

El trabajador, de 56 años y natural de Agüimes, salió despedido de la máquina tras precipitarse por un terraplén en Hoya de Manrique

Las Palmas de Gran Canaria

Un operario de 56 años, natural de Agüimes, murió este lunes al sufrir un accidente mientras manejaba una excavadora en las obras de ensanche de la carretera GC-41, que conecta Telde con Valsequillo. La máquina se precipitó por un terraplén de varios metros en la zona de Hoya de Manrique, a la altura de Montaña Las Palmas.

Los servicios de emergencia, entre ellos bomberos de Telde, sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de Policía y un helicóptero del GES, se desplazaron al lugar, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida tras certificar que había salido despedido del vehículo durante la caída.

La Guardia Civil y técnicos de seguridad laboral han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este suceso. La complicada orografía de la zona dificultó tanto la intervención como el posterior rescate.

El accidente ha provocado numerosas muestras de pesar entre los organismos públicos. El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Valsequillo lamentaron la pérdida, transmitiendo su apoyo a la familia, amigos y compañeros del fallecido. El PSOE de Telde expresó sus condolencias y subrayó la necesidad de reforzar la prevención de riesgos en obras de alta complejidad.

