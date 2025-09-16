Controlan un conato de incendio en Las Arvejas, en Artenara

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conato de incendio en Las Arvejas, en Artenara

Las Palmas de Gran Canaria

Un conato de incendio este martes en la zona de Las Arvejas, en el municipio de Artenara, obligó a activar los recursos de extinción. Afortunadamente, la situación se controló rápidamente antes de que las llamas pudieran propagarse.

Hasta el lugar se desplazaron dos helicópteros que colaboraron en las labores de extinción.

