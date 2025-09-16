Controlan un conato de incendio en Las Arvejas, en Artenara
Dos helicópteros ayudaron en la extinción del fuego
Un conato de incendio este martes en la zona de Las Arvejas, en el municipio de Artenara, obligó a activar los recursos de extinción. Afortunadamente, la situación se controló rápidamente antes de que las llamas pudieran propagarse.
Hasta el lugar se desplazaron dos helicópteros que colaboraron en las labores de extinción.
