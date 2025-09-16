Grave accidente entre un coche y un patinete eléctrico en la Plaza de Belén María

Un grave accidente de tráfico tuvo lugar en la madrugada de este martes, 16 de septiembre de 2025, en la Plaza de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del percance a las 05:55 horas, cuando un coche y un patinete eléctrico colisionaron.

El conductor del patinete, un joven de 24 años resultó herido de gravedad, informa el Cecoes.

Según la información facilitada por el Cecoes, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia tras recibirse la alerta. Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió rápidamente al lugar, donde valoraron y prestaron la atención sanitaria inicial al afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter grave.

Intervención de los servicios de emergencia

El joven fue estabilizado y posteriormente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para recibir atención especializada. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se encargó de instruir las diligencias y elaborar el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

El suceso pone de manifiesto la importancia de la prudencia y la seguridad tanto para usuarios de patinetes eléctricos como para conductores de vehículos, recordando la necesidad de respetar las normativas de circulación y extremar precauciones en vías urbanas.

Dos accidentes en el plazo de tres meses entre un coche y un patinete eléctrico en la Plaza de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria / Bernardo Hernández

Se trata del segundo accidente de idénticas características en el mismo lugar en el plazo de tres meses y "en horario similar". El pasado 12 de junio, recuerda el periodista especializado en Seguridad Vial Bernardo Hernández, se produjo también un choque entre un turismo y un patinete eléctrico en la zona con resultado de personas lesionadas.