Hallan sin vida a una empleada del servicio municipal de limpieza viaria de Telde

Una trabajadora de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Telde Limpia, concesionaria del servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos en el municipio, ha sido hallada muerta este martes en el interior de su vehículo en la costa del término municipal de Ingenio, informa Telde Actualidad. aunque otras fuentes sitúan el hallazgo en Agüimes.

La trabajadora, según el mismo diario digital, es vecina del barrio de Las Medianías de Telde, había sido dada por desaparecida después de no acudir ayer a su puesto de trabajo ni presentarse en la jornada de hoy, señalan fuentes del servicio municippal.

Efectivos de la Policía Local de Telde iniciaron su búsqueda a primera hora de este martes, "hasta que a media mañana la empresa confirmó el hallazgo del cadáver en el interior de su coche".

La Guardia Civil investiga los hechos.