Operación antidroga en Las Palmas de Gran Canaria: 15 detenidos tras la entrega de José, 'el del Buque'

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado durante toda la madrugada y mañana de este martes un gran operativo contra el narcotráfico en Gran Canaria, en el que han practicado, al menos, una quincena de registros y detenidos. La investigación, coordinada por la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, está relacionada con la entrega, este lunes por la tarde, de José Ramón A.C., 'el del Buque', ante la Policía Nacional. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que ha añadido que la investigación sigue abierta y no descartan que la cifra de arrestos aumente en las próximas horas.

En el despliegue policial han participado la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco), Policía Judicial de la Jefatura Superior de Canarias y Guardia Civil, confirman fuentes cercanas al caso a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

Los agentes han actuado de manera coordinada en diferentes puntos de la Isla, para sorprender a todos los investigados en la operación contra el tráfico de drogas. En Las Palmas de Gran Canaria, donde se han producido la mayoría de entradas y registros, han intervenido en el barrio de La Isleta, el entorno de La Ballena y Schamann. El número de arrestos todavía no ha trascendido, al encontrarse el caso bajo secreto de sumario. Durante la jornada de este martes, los agentes les tomarán declaración a todos los acusados y también a José, 'el del Buque'.

Él se entregó este lunes por la tarde, junto a otro de los encausados, Raúl E. Q., en la Jefatura Superior de Policía, sabedor de que le seguían los pasos y que su arresto era inminente. Lo hizo, posiblemente, en busca de un acuerdo que le permita obtener, llegado el momento, una reducción de la condena por los delitos que le imputen.

Secuestro en el sur de Gran Canaria

José, de 39 años y apodado así por la zona de Schamann donde nació (el Buque de Guerra). Ya fue condenado a dos años de cárcel en 2013 por su implicación en una red que transportaba droga desde Sudamérica hasta el Puerto de Las Palmas, pero no llegó a entrar en prisión porque carecía de antecedentes.

Hace solo medio año, el 12 de marzo, dos encapuchados secuestraron a su mujer en hijo en la villa de El Salobre en la que residen. Lo hicieron en un presunto ajuste de cuentas, tras el robo de 502 kilogramos de cocaína del que consideraban responsable a José, 'el del Buque'. Él negó en todo momento, incluso a los secuestradores, estar vinculado con ese vuelco de droga (robo, en el argot policial). Su familia fue liberada 48 horas después en Marzagán, tras un supuesto pago de más de 300.000 euros en criptomonedas. La Policía Nacional detuvo a cinco personas (dos autores materiales y tres compinches que les dieron cobertura en la Isla) y tres de ellas están en prisión.