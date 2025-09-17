Ni atasco ni paciencia: así es como un conductor convirtió la GC-1 en su carril VIP con esta temeraria maniobra que dejó atónitos a los conductores

Lo que debería haber sido una mañana más de retenciones en la autopista GC-1 terminó convirtiéndose en un ejemplo flagrante de conducción temeraria. En un vídeo que ha corrido como la pólvora en redes sociales, un Seat blanco adelanta por el arcén en dirección sur, a la altura de Telde, en uno de los tramos más conflictivos del tráfico insular. La escena ha indignado a cientos de usuarios por la imprudencia y el peligro que supone tanto para conductores como para peatones y guaguas.

El vídeo que lo muestra todo

“El listo que se piensa que ya tenemos 4 carriles a Telde” se ha convertido en el titular irónico del vídeo captado por un conductor testigo del suceso. En apenas ocho segundos, se ve cómo un turismo blanco invade el arcén derecho claramente delimitado por la línea continua para adelantar una larga fila de vehículos detenidos por el tráfico.

La escena ocurre en la Autopista GC-1, probablemente en el tramo cercano al desvío hacia el Aeropuerto de Gran Canaria y Vecindario, una zona especialmente propensa a las retenciones matinales. En ese punto, el tráfico suele ser denso y las prisas se traducen en maniobras arriesgadas como esta.“Cada día superamos las infracciones”, comenta un usuario en TikTok. “Esa pista es un caos, la GC 1 siempre igual”, señala otro.

La DGT lo deja claro

Según indica la Dirección General de Tráfico (DGT), circular por el arcén de forma indebida constituye una infracción grave. En concreto, esta conducta puede acarrear una multa de hasta 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir.

El arcén está reservado exclusivamente para paradas de emergencia, vehículos averiados o, en determinadas vías, bicicletas y ciclomotores. Su uso indebido no solo es ilegal, sino que pone en riesgo a todos los usuarios de la vía. Es un peligro para cualquier vehículo que sí tenga derecho a usar el arcén o para las guaguas que circulan por él en tramos habilitados.

Una zona ya saturada y con soluciones a medias

El incidente ha reavivado el debate sobre el caos circulatorio en la GC-1, especialmente en la zona de acceso a Las Terrazas y Telde, donde la congestión se ha vuelto crónica. Algunos usuarios apuntan a decisiones poco meditadas, como eliminar paradas de guagua para habilitar carriles extra, sin tener en cuenta a los pasajeros. “Hay un aeropuerto en la mitad de la isla y tienes que salir con una hora de antelación solo por si pillas atasco en la pista”, protestaba una viajera habitual.

Este tipo de imprudencias no son aisladas. Cada vez es más habitual ver a conductores usando el arcén como un carril exprés, justificando su conducta con la típica frase de “voy con prisa” o “solo adelanto un poco”. Pero las consecuencias pueden ser fatales, desde colisiones laterales hasta accidentes con guaguas o motocicletas.